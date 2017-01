"Sogno la finale di Amici coi ragazzi di X Factor"

"Il resto non lo so. Laha finito per schiacciare un po' i ragazzini. - racconta Maria - Sto cercando un modo per garantire tutte e due le parti. Mi piacerebbe che ci fossero anche i cantanti di 'X Factor'. La musica non deve avere steccati: Sky, Mediaset o Rai, la musica è musica. Non ho mai vissuto in chiave competitiva il confronto tra i due talent. Anzi, penso che possano convivere tranquillamente. A mequando 'Amici'come prodotto Mediaset e in quanto tale meno figo di Sky, Soprattutto per i ragazzi... Hai notato che i giornalisti trattano meglio il ragazzino di 'X Factor' rispetto a quello di 'Amici' nonostante non ci sia storia rispetto alle? E la realtà è che provengono tutti dallo stesso serbatoio. Tant'è vero che fanno i provini per entrambi i programmi. Loro non fanno tutti questi distinguo, vogliono".Poi parla di Annalisa che quest'anno sarà in gara al Festival di Sanremo con due brani "Non so ballare" e "Scintille". "E' bravissima, ha un grande talento, - spiega - una grande voce e una personalità non ancora del tutto espressa. So che ci tiene, so che, sembra una ragazza molto controllata ma la sua è solo. Ho la certezza che farà un Sanremo di qualità e che piacerà anche alla critica".E con Annalisa in gara c'è anche la neo vincitrice di "X Factor": "Chiara è venuta ad 'Amici' 3 o 4 volte e i miei prof non l'hanno mai presa. - conclude la De Filippi - Io ci avevo anche chiacchierato,, mi piaceva il suo essere un po' stralunata. Ma era destino, magari noi non saremmo riusciti a valorizzarla, mentreera in sintonia con lei. Succede anche il contrario, però: Annalisa, per esempio, non è stata presa a 'X Factor'".