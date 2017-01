Pietro e Ilaria: "Siamo genitori felici"

Finita l'avventura nella Casa del " Grande Fratello 11 " Pietro e Ilaria sono tornati con i piedi per terra grazie alla loro piccola Camilla . Perché da quando sono diventati genitori la loro vita non è più un reality. "Adesso facciamo i genitori - raccontano gli ex gieffini a ' Visto ' - e già pensiamo a dare un fratellino alla nostra bimba".

Pietro adesso è un rappresentante di prodotti per l'estetica e la cura dei capelli: "Non è stato facile iniziare una nuova vita e calarsi nel mondo del lavoro. Quando esci dal Gf guadagni un po' di soldi facili, ma non sai più chi sei, non hai obiettivi. Dimentichi che, nella vita, se vuoi raggiungere traguardi importanti, devi sacrificarti. Io l'ho fatto, passando mesi e mesi, a cercare un'occupazione. Poi è arrivata quest'opportunità e l'ho colta al volo". Ilaria invece ha realizzato il suo grande sogno: "Fare la mamma".



La coppia pensa anche al matrimonio: "Stiamo bene così ma sicuramente, in futuro ci sposeremo. Di una cosa sono certo: non passerà molto tempo prima di dare un fratellino o una sorellina a Camilla. Quest'esperienza ci ha dato una certezza: i figli si fanno da giovani e sono la cosa più bella del mondo".