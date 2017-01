"Avanti un altro!" non si ferma e si allunga

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati RISATE E SUCCESSI 15:01 - "Avanti un altro!", il preserale made in Italy di Canale 5 ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci e prodotto da Endemol, si allunga di altre 42 puntate. Il programma che doveva concludersi il 27 gennaio si chiuderà quindi il 10 marzo 2013. - "", il preserale made in Italy di Canale 5 ideato dae Stefano Santucci e prodotto da Endemol, si allunga di altre 42 puntate. Il programma che doveva concludersi il 27 gennaio si chiuderà quindi il 10 marzo 2013.

"Sono stato fermato per strada da un gentiluomo che mi ha detto - racconta il conduttore - A Bonò, si finite, te scortico a mano crude! Così, per venire incontro all'elegantissima richiesta del signore suddetto, ho pensato di accettare".



Da settembre a oggi, il programma scritto con Sergio Rubino, Marco Salvati e Stefano Jurgens, Simona Forlini, Christian Monaco e Lamberto Ciabatti, si è reso protagonista di una brillante escalation di ascolti.



Partito a settembre con una media di 2.900.000 telespettatori (share 20.9 sul target commerciale), “Avanti un altro!” in meno di quattro mesi ha guadagnato oltre 5 punti di share e quasi 2 milioni di telespettatori. Nel mese di dicembre ha raggiunto infatti una media di 4.490.000 telespettatori e il 26% di share sul target commerciale.