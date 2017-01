Il concerto di Laura Pausini su Video Mediaset

foto Ufficio stampa Correlati UNO SHOW SPETTACOLARE 09:05 - Dopo il passaggio su Canale 5 in prima serata, il live "Inedito World Tour" di Laura Pausini, girato e realizzato da Leandro Manuel Emede e Nicolò Cerioni per Sugarkane, sbarca su Video Mediaset. Sarà possibile rivivere i momenti più belli dello show musicale che la cantante ha portato in giro in tutto il mondo dalla fine del 2011. - Dopo il passaggio su Canale 5 in prima serata, il live "" di, girato e realizzato da Leandro Manuel Emede e Nicolò Cerioni per Sugarkane, sbarca su Video Mediaset. Sarà possibile rivivere i momenti più belli dello show musicale che la cantante ha portato in giro in tutto il mondo dalla fine del 2011.

Un’occasione per rivivere da casa propria, le emozioni vissute durante questo tour che ha conquistato più di 520 mila spettatori in oltre 70 città e 18 paesi in tutto il mondo e che la cantante ha sospeso, dopo l’annuncio della sua gravidanza. La scaletta si apre con “Benvenuto” e si chiude con “Non ho mai smesso”. Propone evergreen come “Io Canto”, “Resta in ascolto”, “Non c’è”. Speciale esibizione con Syria e Paola&Chiara in “Lady Marmelade”.