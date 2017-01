Katherine Heigl: "Mi divido tra figlie e cani"

foto Ap/Lapresse Correlati SIMPATIA E CURVE 08:40 - No, dentro le mura domestiche dimentica tutto il suo sex appeal e si concentra su fgili e animali. Parola di Katherine Heigl che racconta di quanto sia duro fare la madre. La protagonista di "Grey's Anatomy" ha due figlie, Naleigh, 4 anni, e Adelaide di uno, ma in casa con loro vivono anche sette amici a quattro zampe: "Metto a letto le bambine, le bacio e le abbraccio ogni sera, anche quando sono esausta e poi mi dedico a cani e gatti". - No, dentro le mura domestiche dimentica tutto il suo sex appeal e si concentra su fgili e animali. Parola diche racconta di quanto sia duro fare la madre. La protagonista di "" ha due figlie, Naleigh, 4 anni, e Adelaide di uno, ma in casa con loro vivono anche sette amici a quattro zampe: "Metto a letto le bambine, le bacio e le abbraccio ogni sera, anche quando sono esausta e poi mi dedico a cani e gatti".

L'amore della Heighl per gli animali è cosa nota, ma ora si è trasformato in qualcosa di ancora più concreto. L'attrice, infatti, sta per lanciare una linea di prodotti, la "Just one": parte del ricavato sarà devoluto ad associazioni che si occupano di trovatelli. Recentemente, inoltre, la 33enne ha sostenuto economicamente e nelle vesti di volontaria numerosi rifugi per animali di New York.