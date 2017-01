Con Shakira e Usher si ride a The Voice

08:33

- Lo show partirà a marzo, mastanno già scaldando i motori per "" Usa. I due artisti, infatti, prenderanno il posto die affiancheranno. Così hanno già registrato il primo promo, molto comico, all'interno di un'auto in cui non mancano le liti. Insomma, solo un'anticipazione di quello che si vedrà tra qualche mese.