La casa di Alberto Sordi a "Supercinema"

foto LaPresse Correlati LE ULTIME DAL SET 15:33 - Venerdì 21 dicembre alle 23.30 su Canale 5, nuovo appuntamento con "Supercinema" In questa puntata, per la prima volta, la leggendaria casa di Alberto Sordi, sopra le Terme di Caracalla, si apre alle telecamere. Nel filmato le stanze, i quadri, i ritratti e le statue di quello che, dal 1958, è stato il rifugio del grande attore romano. - Venerdì 21 dicembre alle 23.30 su Canale 5, nuovo appuntamento con "" In questa puntata, per la prima volta, la leggendaria casa di Alberto Sordi, sopra le Terme di Caracalla, si apre alle telecamere. Nel filmato le stanze, i quadri, i ritratti e le statue di quello che, dal 1958, è stato il rifugio del grande attore romano.

In anteprima le prime immagini dal set del documentario Alberto il grande che Carlo e Luca Verdone stanno girando a Roma, per il decennale della morte di Alberto Sordi, e che cadrà nel febbraio dell’anno prossimo.



“In casa abbiamo trovato tutto com’era – racconta un commosso Carlo Verdone – perfino i vestiti di Alberto, conservati nei sacchi di cellophane, nell’armadio della camera da letto, custoditi dalla 94enne sorella, Aurelia. Ricordo - prosegue Verdone – che la prima volta che sono venuto qui, rovesciai un bricco di caffè su alcuni appunti che Alberto aveva scritto con la stilografica. Si cancellò tutto. Era un monologo per In viaggio con papà. Dovemmo riscrivere tutto daccapo. Mi sentii morire. Sordi era furibondo!”.