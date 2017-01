Nessun rinvio per il Festival di Sanremo

foto Olycom Correlati I 14 BIG DEL FESTIVAL

Alla fine non ci sarà nessuno slittamento a causa delle elezioni. Il Festival di Sanremo 2013, condotto quest'anno da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, resta confermato dal 12 al 16 febbraio. Lo annuncia la Rai e lo conferma su Twitter il neo direttore di Rai Uno, Giancarlo Leone.

Nei giorni scorsi si era parlato dell'ipotesi di uno slittamento delle date del Festival, per evitare l'ingorgo con gli obblighi imposti dalla legge sulla par condicio, in vista di un possibile election day il 17-18 oppure il 24-25 febbraio. Oggi la conferma della collocazione già prevista. "Dunque Festival Sanremo dal 12 al 16 febbraio. In bocca al lupo a tutti", commenta su Twitter il neo direttore di Rai Uno Giancarlo Leone rivolgendosi al regista Duccio Forzano e a Fabio Fazio. "W la Rai!", twitta inveceil conduttore.