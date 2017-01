La7 chiude "Cristina Parodi Live"

foto LaPresse 10:35 - A dare l'annuncio è la stessa Cristina Parodi che su Facebook e Twitter comunica la chiusura anticipata del suo show su La7. Gli ascolti, infatti, non hanno premiato la giornalista che a settembre si è lanciata in una nuova avventura nelle vesti di presentatrice nella fascia pomeridiana. "Resto a La7 e non rimpiango nulla della scelta che ho fatto. Sono un'inguaribile ottimista e credo che i cambiamenti portino energia e facciano bene". - A dare l'annuncio è la stessache su Facebook e Twitter comunica ladel suo show su. Gli ascolti, infatti, non hanno premiato la giornalista che a settembre si è lanciata in una nuova avventura nelle vesti di presentatrice nella fascia pomeridiana. "Resto a La7 e non rimpiango nulla della scelta che ho fatto. Sono un'inguaribile ottimista e credo che i cambiamenti portino energia e facciano bene".

"E' stata un'esperienza meravigliosa - scrive l'ex giornalista del Tg5 - e ringrazio La7 di avermi dato la possibilità di tornare a misurarmi con un programma quotidiano, in diretta, importante e di qualità come quello che ho condotto".



Secondo la Parodi, la fascia pomeridiana della rete è "molto difficile da conquistare" e probabilmente il programma "avrebbe avuto bisogno di più tempo per poter crescere e maturare ascolti". Ma Cristina è già al lavoro per un nuovo progetto per la prossima stagione.