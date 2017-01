"Natale a 4 zampe" con Massimo Boldi

foto Olycom Correlati IL CAST AL COMPLETO

La volgarità bandita, i buoni sentimenti prendono il sopravvento. Tanto il finale sarà da "vissero tutti felici e contenti". Gli ingredienti di "Natale a 4 zampe", il primo telepanettone della tv generalista che sbarca su Canale 5 venerdì 21 alle 21.10, promettono bene. Il tv-movie di Paolo Costella è pensato per le famiglie ed è interpretato da un cast d'eccezione in cui spicca Massimo Boldi, spalleggiato da Maurizio Mattioli e da Biagio Izzo.

Accanto a loro, completano il cast, Paola Tiziana Cruciani e Cinzia Mascoli, Andrea Montovoli, Lucrezia Piaggio, Loredana De Nardis, Andrea De Rosa e Araba Dell'Utri. "Si tratta - spiega Giancarlo Scheri, direttore della fiction Mediaset - del primo 'telepanettone', un vero e proprio family, un regalo di Natale che offriamo al nostro pubblico che potrà vedere un film in modo completamente gratuito".



Al centro della storia, ci sono due giovani fidanzati, Sara (Piaggio) e Luca (Montovoli), con un sogno nel cassetto: aprire un albergo a cinque stelle per i cani e i loro padroni cui offrire ogni tipo di comfort. Ad aiutare la coppia è Antonio (Izzo), un direttore di banca che sembra amare la sua piccola cagnetta molto più della moglie (De Nardis), che offre loro un finanziamento per avviare l'operazione.



A fornire le garanzie sono i genitori di Sara, Lorenzo (Boldi) e Liliana (Crucini), insieme a Michele (Mattioli) e Monica (Mascoli), padre e madre di Luca. Da qui si infittisce una ricca serie di gag, situazioni divertenti e piacevoli all'insegna della spensieratezza. "Dopo 27 anni di film natalizi faccio un telepanettone - commenta Massimo Boldi - Un film in cui non c'è volgarità ma divertimento, sentimenti e il classico lieto fine. E' un film, e non una fiction, per la famiglia. Questo è un anno di crisi e il pubblico ha pochi soldi per andare al cinema. Per questo gli regaliamo un telepanettone gratis. Speriamo che il film venga premiato da un buon ascolto".



Oltre agli attori nel film sono stati utilizzati ben 180 animali, tra cani, gatti, furetti, pappagalli e conigli. E proprio due cani, sono tra i protagonisti del film: Spartaco, il cane di Lorenzo alias Boldi e Sophie del direttore di banca Antonio interpretato da Biagio Izzo. "Il film - ricorda il regista Costella - nasce per il cinema da un soggetto che abbiamo scritto con Gianluca Bomprezzi e Massimo Boldi. Il nostro piacere e' stato proprio quello di metterci intorno a Boldi che è stato il nostro capocomico".