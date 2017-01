Spyros dietro ai fornelli con i più piccoli

foto Ufficio stampa 09:32 - Dopo aver trionfato nella prima edizione di "Masterchef Italia", il cuoco di origine greca Spyros Theodoridis torna in tv con un programma di cucina dedicato ai ragazzi. In "Help Kitchen - Guai in padella!" (su DeAkids a partire dal 7 gennaio) Spyros aiuterà i giovani chef a preparare una sorpresa culinaria per una persona speciale. Sarà al loro fianco mentre fanno la spesa e dietro i fornelli, fino al momento della messa in tavola. - Dopo aver trionfato nella prima edizione di "", il cuoco di origine grecatorna in tv con un programma di cucina dedicato ai ragazzi. In "" (su DeAkids a partire dal 7 gennaio) Spyros aiuterà i giovani chef a preparare una. Sarà al loro fianco mentre fanno la spesa e dietro i fornelli, fino al momento della messa in tavola.

Spyros Theodoridis, il vincitore della prima edizione italiana del format Masterchef, torna in tv con un programma di cucina dedicato ai più piccoli. Sarà infatti lui ad accogliere le richieste d'aiuto dei ragazzi che desiderano partecipare ad "Help Kitchen - Guai in Padella". Protagonista di ogni puntata un piccolo chef che vuole stupire o farsi perdonare da una persona speciale, attraverso la preparazione di un gustoso manicaretto.



Nel programma Spyros insegnerà ai ragazzi come si cucinano i piatti preferiti della persona a cui fare la sorpresa, accompagnandoli in ogni fase della preparazione. Durante il momento della spesa - a bordo della buffa Apecar del cuoco - i ragazzi avranno modo di visitare mercati, negozi, aziende agricole, fattorie biologiche e tanti altri posti in cui imparare principi di educazione alimentare.