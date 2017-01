Corvaglia: "In casa sono una donna all'antica"

foto Tgcom24 Correlati MAMMA TUTTA CURVE

VACANZE IN TRE 09:34 - Si è sposata con il chitarrista Stef Burns dopo appena otto mesi di relazione, è arrivata all'altare a bordo di una Ducati bianca e ama lanciarsi con il paracadute. Una vita spericolata quella di Maddalena Corvaglia, mamma da un anno della piccola Jamie Carlyn, che per la sua famiglia si trasforma in una donna all'antica. "Sono moderna, ma quando sono a casa non c'è differenza tra me e una moglie di 500 anni fa" racconta a "Diva e Donna". - Si è sposata con il chitarrista Stef Burns dopo appena otto mesi di relazione, è arrivata all'altare a bordo di una Ducati bianca e ama lanciarsi con il paracadute.mamma da un anno della piccola Jamie Carlyn, che. "Sono moderna, ma quando sono" racconta a "Diva e Donna".

Una mamma e moglie spericolata, che ama lanciarsi con il paracadute e provare emozioni estreme. "Il problema è che le cose strane per me sono normali, tipo lanciarmi con il paracadute - racconta - Al mio primo lancio (Elisabetta Canalis ndr.) mi ha mandato un sms: Sai che ti voglio bene, però se dovesse succedere il peggio lasciami a casa".



L'arrivo della figlia Jamie, 14 mesi, però l'ha cambiata molto e quando si parla della sua piccola la Maddy-maschiaccio lascia il posto ad una donna più femminile e materna.



"Ha appena 14 mesi, da una settimana cammina. Non sono troppo apprensiva, lascio che faccia le sue esperienze - confessa a "Diva e Donna" - Se deve cadere, che cada. Certo, mi sono addolcita molto. Mi dicono che quando la guardo mi trasfiguro".



Un arrivo che ha portato ulteriore gioia al matrimonio con il chitarrista Stef Burns, sposato dopo soli otto mesi. "Mio marito Stef ha un carattere meraviglioso, tranquillo, molto più riflessivo e dolce di me. Già dall'inizio c'eravamo detti che il nostro rapporto non sarebbe mai passato in secondo piano con l'arrivo di un figlio. Siamo felicemente in tre: io, Stef e Jamie".