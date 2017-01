Bossari porta la profezia dei Maya a "Mistero"

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:05 - Giovedì 20 dicembre in prima serata in diretta su Italia 1 appuntamento speciale con "Mistero - Fine del Mondo". Dall'osservatorio astronomico La Torre del Sole Daniele Bossari conduce lo speciale sull’apocalittica profezia Maya. Con lui in studio Alessandro Cecchi Paone, la giornalista di Studio Aperto Sabrina Pieragostini, l'esperto ufologo Pablo Ayo, il giornalista scientifico Luigi Bignami e Marina Tonini, 'rapita' ripetutamente dagli ufo. - Giovedì 20 dicembre in prima serata in diretta su Italia 1 appuntamento speciale con "". Dall'osservatorio astronomico La Torre del Soleconduce lo speciale sull’apocalittica profezia Maya. Con lui in studio, la giornalista di Studio Aperto, l'esperto ufologo, il giornalista scientifico, 'rapita' ripetutamente dagli ufo.

La squadra di "mystery-busters" sarà in collegamento da alcuni luoghi del mondo che, per differenti ragioni, pare si salveranno dal cataclisma. Marco Berry sarà a Bugarach, in Francia, luogo che registra da mesi il sold out delle prenotazioni per il 21 dicembre. Jane Alexander sarà nell’Ashram Bhole Baba di Cisterino in Puglia e Nicole Pellizzari sarà nel paesino di Pradeltorno, in Val Pellice, altra zona a detta degli esperti sicura, per aver custodito per un periodo il Sacro Graal. Infine, Daniele Bossari si collegherà con Giovanni Soldini in navigazione nell’Oceano Atlantico.



Per chi non riuscisse a raggiungere Bugarach, Cisternino o Pradeltorno, niente paura, Mistero, tra il serio e il faceto, mostrerà come sopravvivere al 21 dicembre, con qualche accorgimento e un pizzico di fortuna.



E SU JOI LO SPECIALE "FINO ALLA FINE DEL MONDO (E OLTRE)

Prosegue lo speciale di Joi "Fino alla fine del mondo (e oltre)" fino al 22 dicembre alle ore 22.45. un viaggio ricco di spunti attraverso speranze, visioni e predizioni lungo un futuro che verrà e che già bussa, in qualche caso minaccioso, alla porta. Un viaggio a tappe sul domani parlando degli sviluppi delle tecnologie e della comunicazione, l'evoluzione dell'Eros tra femminilità e desiderio, il binomio Architettura e Bellezza, i giovani e il futuro che li aspetta. Intervengono tra gli altri: Gillo Dorfles, Selvaggia Lucarelli, Aldo Cazzullo, David Riondino, Mafe de Baggis, Rossella Calabrò, Aldo Colonnetti.