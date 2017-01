Anne Hathaway, gesto dell'ombrello in tv

foto Da video 10:10 - Se sul red carpet della prima del film "Les Miserables" a New York si è mostrata ai fotografi come mamma l'ha fatta, in tv - ospite della trasmissione - "Chelsea Lately" - Anne Hathaway non porge l'altra guancia e anzi, tra il divertito e la sfida, fa il gesto dell'ombrello. Lo fa mentre racconta un episodio che riguarda Daniel Craig, ma sembra quasi che il gestaccio sia rivolto ai paparazzi. - Se sul red carpet della prima del film "" asi è mostrata ai fotografi come mamma l'ha fatta, in tv - ospite della trasmissione - "" -non porge l'altra guancia e anzi, tra il divertito e la sfida, fa ildell'. Lo fa mentre racconta un episodio che riguarda Daniel Craig, ma sembra quasi che il gestaccio sia rivolto ai paparazzi.

"E' stato devastante - ha racconta l'attrice a Vanity Fair - hanno visto tutto, è stato come alzare la gonna per i fotografi. Stavo uscendo dalla macchina e il mio vestito era così stretto che non mi sono accorta finché non ho visto i flash".



Ora che l'incidente è archiviato, Anne confessa che le piacerebbe "essere come Posh". Riferendosi a Victoria Beckham: "E' favolosa, penso che la gente abbia capito che lei in realtà è molto intelligente e il tipo che sta alla battuta, la gente la adora in America".