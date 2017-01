"90210", che bellezze al mare!

foto LaPresse Correlati SUL SET A LOS ANGELES 09:42 - Prima della pausa natalizia, le bellissime protagoniste della serie tv "90210" si concedono un momento di relax a Los Angeles. Il sequel di "Beverly Hills: 90210" è arrivato alla quinta stagione. E anche quest'anno riserverà tante sorprese ai telespettatori. A cominciare dalle sexy star (AnnaLynne McCord in primis) che in costume da bagno e pose ammiccanti sembrano annunciare risvolti hot. - Prima della pausa natalizia, le bellissime protagoniste della serie tv "" si concedono un momento di relax a Los Angeles. Il sequel di "" è arrivato alla quinta stagione. E anche quest'anno riserverà tante sorprese ai telespettatori. A cominciare dallein primis) che in costume da bagno e pose ammiccanti sembrano annunciare risvolti hot.

Da poche settimane negli Usa sono già andate in onda le prime puntate sul canale CW. L'aria di festa che respira sul set americano la dice lunga sul rapporto che gli attori sono riusciti a instaurare nel corso degli anni. Soprattutto le protagoniste femminili che oltre ad essere belle sembrano anche solidali. Ma non sarà per esigenze di copione?