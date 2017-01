foto Ufficio Stampa Mediaset 17:36 - Valerio Staffelli di "Striscia la Notizia" consegna il Tapiro d'oro a Barbara d’Urso per l'intervista fatta nel corso di "Domenica Live" a Silvio Berlusconi, che, in un fuori onda poco prima della pubblicità, ha detto chiaramente: "Poi mi domandi di...". L'inviato fa ironicamente i complimenti alla conduttrice per le domande ficcanti e taglienti poste all'ex Presidente del Consiglio. - Valerio Staffelli di "Striscia la Notizia" consegna il Tapiro d'oro a Barbara d’Urso per l'intervista fatta nel corso di "Domenica Live" a Silvio Berlusconi, che, in un fuori onda poco prima della pubblicità, ha detto chiaramente: "Poi mi domandi di...". L'inviato fa ironicamente i complimenti alla conduttrice per le domande ficcanti e taglienti poste all'ex Presidente del Consiglio.

Staffelli ha aggiunto: “Ho visto un Berlusconi così in difficoltà, che ho pensato: ‘Adesso si alza e va via come dalla Annunziata!’”. La D’Urso controbatte che l’Annunziata non gli ha domandato di chiedere scusa alle donne, ma quando le viene chiesto del fuori onda, svicola: “Volevo chiederlo a te. Non l’ho sentito, non me ne sono resa conto. Ero sulla musica del jingle, non ho capito se stava chiedendo a me. Quando si arriva alla pubblicità arriva un sacco di gente”.



Il tapiroforo insiste: “Qual è la spiegazione ufficiale?”. “Non c’è! Secondo me stava chiedendo qualcosa a qualcuno delle trecento persone che erano intorno. Magari ha detto: mi chieda per favore un bicchiere d’acqua”. Una scusa così non s’era mai sentita: la D’Urso merita davvero d’essere attapirata. Barbara incassa il settimo Tapiro, commentando orgogliosa: “Io ho più Tapiri del Presidente!”.