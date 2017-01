Ecco i consigli di Natale di Ellen Hidding

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:35 - Martedì 18 dicembre in prima serata su La5, arriva "Naturalissima - Speciale Natale" condotto da Ellen Hidding. Il programma fornirà idee e consigli per la casa, la cucina, il benessere per passare un Natale in armonia con la natura. - Martedì 18 dicembre in prima serata su La5, arriva "" condotto da. Il programma fornirà idee e consigli per la casa, la cucina, il benessere per passare un Natale in armonia con la natura.

Con l’ausilio di un prezioso team di esperti, Ellen Hidding trasformerà la casa di un’amica, creando un’atmosfera indimenticabile per le festività.



Attraverso l’utilizzo di accessori e materiali di uso comune o di riciclo, come candele, rami di pino, pigne, frutta secca e nastri, saranno create ghirlande e decorazioni, si addobberà l’albero e il presepe, si imbandirà la tavola delle feste. Inoltre, si prepareranno ricette uniche, leggere e gustose per i menù festivi.



Al ritorno, la padrona di casa troverà la sua abitazione più calda, raffinata ed elegante, letteralmente cambiata in vista di un Natale da favola. E naturalmente, i telespettatori, potranno seguire le semplici idee e i consigli del programma, per portare più armonia, calore, spirito natalizio nelle proprie abitazioni.



“Naturalissima – Speciale Natale” darà anche utili suggerimenti per mantenere sano e bello il corpo, anche in vista degli stravizi delle feste.



Il team di esperti del programma è formato dall’esperto di stile e interior designer, Massimo Sandrini, dall’esperta di benessere e bellezza Isabella Arrigoni e dalla chef di cucina naturale Elisabetta Rigamonti.