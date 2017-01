Karim: "Gesù Cristo mi ha salvato la vita"

foto Ufficio stampa 12:28 - Karim Capuano ha partecipato a "Uomini e Donne" e "La Talpa", ora si racconta nel libro "Con la mano sul cuore". Si parla del tragico incidente che l'ha portato, attraverso il coma, ad intraprendere un percorso spirituale. "L'unica forza in grado di farti rinascere - spiega Karim - ti arriva da chi ti vuole bene, ma soprattutto da chi veglia su di te e non ti abbandona mai, Gesù. E' stato lui a salvarmi e a riportarmi dalla mia famiglia". ha partecipato a" e "", ora si racconta nel libro "". Si parla del tragico incidente che l'ha portato, attraverso il coma, ad intraprendere un percorso spirituale. "L'unica forza in grado di farti rinascere - spiega Karim - ti arriva da chi ti vuole bene, ma soprattutto da chi veglia su di te e non ti abbandona mai, Gesù. E' stato lui a salvarmi e a riportarmi dalla mia famiglia".

“In alcuni momenti della vita si perdono le speranze - conclude Karim - come quando ho subito un incidente che mi ha costretto in un letto d’ospedale, in coma per 24 giorni. Con questo libro, in cui racconto la mia vita e come questa è cambiata dopo l’incidente, volevo dire grazie di cuore a chi mi è stato vicino in quei tragici momenti".



Karim inizia come modello in numerose campagne pubblicitarie per poi dedicarsi alla recitazione, partecipando a film come “Il Latitante” di Nini Grassia (2003) e “Parentesi Tonde” di Michele Lunella (2006). Ma è grazie a programmi televisivi come “Uomini e Donne”, il reality “La Talpa” ed “Estate sul Due” che Karim conquista il grande pubblico.