Paz de la Huerta, nudo integrale per "Playboy"

11:13 - Paz de la Huerta torna a provocare e si concede generosa, spogliandosi integralmente davanti all'obiettivo del fotografo delle star Mario Sorrenti per un servizio per "Playboy". Un rapporto, quello con l'artista italiano, iniziato quando Paz era ancora una ragazzina: "Ho posato per la prima volta nuda per Mario quando avevo 17 anni, mi ha fatto sentire bella. E' stato grazie a quel servizio che ho superato la mia paura di mostrarmi nuda".

Davanti all'obiettivo del fotografo napoletano Mario Sorrenti, naturalizzato americano, Paz si concede completamente senza veli, coperta solo da qualche granello di sabbia. Merito di una complicità tra modella e fotografo, che dura da più di dieci anni.



"Posai per la prima volta nuda per Mario quando avevo 17 anni e mi fece sentire bella - svela l'attrice (oggi 28enne) su "Playboy", - Mi fece sentire a mio agio e grazie a quel servizio superai la paura di mostrarmi nuda. Mario è un vero artista. Nelle sue fotografie il mio corpo diventa una scultura".



La de la Huerta si è fatta conoscere soprattutto per i suoi nudi e i suoi look provocanti, confezionando servizi fotografici ad altissimo tasso erotico. Spontanea e appassionata, l'attrice ammette di buttarsi a capofitto in ogni progetto. "Sento che quando le persone mi assumono sanno che mi posso dare ad ogni tipo di livello - confessa - Dai miei movimenti alle emozioni che porto al progetto, la passione prima di tutto".