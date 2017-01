Benigni: "La Costituzione ci protegge"

- Il ritorno del premio Oscar in Tv è una vera e propria apologia alla nostra carta fondamentale. "Nella Costituzione c'è la strada per risolvere tutti i problemi, si proclama la dignità umana". afferma Benigni durante lo show "La cosa più bella". "La Costituzione ti protegge, è la nostra mamma, ci protegge da qualsiasi cosa, è tutto un sì. La costituzione è la legge del desiderio".

STOCCATE A BERLUSCONI

"Si è ripresentato, Signore pietà. Si è presentato per la sesta volta. La settima si riposa, la prossima non ci sarà". Così Roberto Benigni nella parte iniziale della sua serata speciale, prendendo spunto dall'annuncio di Silvio Berlusconi di ritornare in campo in vista delle elezioni politiche.

E ancora: "Lo squalo 6; La mummia Godzilla contro Bersani.Non è vero che noi ce l'abbiamo con lui, è lui che ce l'ha con noi", ha detto ancora aggiungendo che "lui lo fa perché mi vuole bene. Ha saputo che andavo in televisione e si è chiesto cosa poteva fare per me e si è presentato". Poi, riferendosi dell'alternanza di propositi di Berlusconi sulla prossima tornata elettorale, un riferimento ad Angelino Alfano: "Quel povero Alfano l'ha mandato al manicomio".

"GRAZIE A NAPOLITANO AL PAPA E A DIO"

'"Grazie al Presidente, che saluto con affetto, che mi ha ricevuto con grande cordialità''. Ma, spiega, '' Napolitano mi ha detto che invece dovevo ringraziare un'altra persona più importante, il Papa''. Il Pontefice, a sua volta lo avrebbe indirizzato a nostro Signore. "Mi ha detto, lo puoi ringraziare, con la mia benedizione. Io allora ho ringraziato il Signore, ma ho sentito una voce che diceva: non devi ringraziare me. Silvio, grazie''.



BOOM DI ASCOLTI

Oltre 12,6 milioni di telespettatori (12 milioni 619 mila) hanno seguito la serata evento dell'attore toscano. Lo show ha raccolto in media il 43,94% di share.