"The Hunt", il reality selvaggio nella giungla

LAWRENCE, SEXY GUERRIERA 08:31 - Il crudele scenario post-apocalittico di "Hunger Games", che spettacolarizzava la lotta per la sopravvivenza, potrebbe presto diventare realtà. La CW ha infatti ordinato un reality ispirato al film con protagonista Jennifer Lawrence. Lo show si chiamerà The Hunt (La Caccia) e vedrà protagoniste dodici coppie lasciate nella giungla senza cibo, acqua e ripari. L'obiettivo è catturare gli avversari, e vincere così il ricco montepremi. - Il crudele scenario post-apocalittico di "", che spettacolarizzava la lotta per la sopravvivenza, potrebbe presto diventare realtà. La CW ha infatti ordinatocon protagonista Jennifer Lawrence. Lo show si chiamerà The Hunt (La Caccia) e vedrà protagoniste dodici coppie, e vincere così il ricco montepremi.

"The Hunt", il nuovo reality game della CW, promette di far venir fuori il lato più istintivo e brutale dei partecipanti, ovviamente senza spargimenti di sangue. I concorrenti saranno infatti scaraventati nella giungla e costretti a catturarsi gli uni con gli altri per arrivare alla fine e vincere così il montepremi.



"Si tratta di una competizione intensa e selvaggia, della durata di un mese, con dodici coppie private di cibo, acqua o rifugio - ha spiegato Mark Pedowitz, presidente di CW - Dovranno fare affidamento solo sulla loro fisicità, sulle capacità di sopravvivenza e l'abilità di cacciare. Dovranno catturarsi gli uni con gli altri, per vincere l'enorme montepremi".



Un palese riferimento a "The Hunger Games", film post-apocalittico con Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson, in cui alcuni giovani vengono messi a combattere gli uni contro gli altri, finché non ne rimane in vita solo uno.