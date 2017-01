Mammucari e Gialappa's, volti nuovi a "Le Iene"

foto Tgcom24 15:49 - Dopo mesi di rumors e ipotesi, a poche settimane dal via si alza il velo sui nuovi conduttori de "Le Iene Show", che parte il 13 gennaio. Secondo quanto anticipa il sito di "Sorrisi e Canzoni Tv" ad affiancare Ilary Blasi ci sarà, come ipotizzato, Teo Mammucari. La sorpresa dell'ultimo minuto è la presenza anche della Gialappa's Band, che torna così in un programma di prima serata su Italia1 ad anni di distanza da "Mai dire gol". - Dopo mesi di rumors e ipotesi, a poche settimane dal via si alza il velo sui nuovi conduttori de "Le Iene Show", che parte il 13 gennaio. Secondo quanto anticipa il sito di "Sorrisi e Canzoni Tv" ad affiancare Ilary Blasi ci sarà, come ipotizzato, Teo Mammucari. La sorpresa dell'ultimo minuto è la presenza anche della Gialappa's Band, che torna così in un programma di prima serata su Italia1 ad anni di distanza da "Mai dire gol".

L'inserimento della Gialappa's arriva davvero a sorpresa, tanto più dal momento che di recente si era vociferato di un suo trasferimento in Rai o a La7. Invece per il trio ecco il ruolo di "disturbatore" in un programma storico e che esce dal format del "Mai dire".



In realtà non si tratta di una novità assoluta ma piuttosto di un ritorno sul luogo del delitto. Infatti nel 2004 andò in onda "Mai dire Iene", fusione del format di "Mai dire..." con quello delle "Iene. Alla guida c'erano oltre ai Gialappi, il mago Forest e Alessia Marcuzzi.



Anche per Mammucari si tratta di un ritorno a casa. Il conduttore, reduce dal grande successo del "Lo show dei record", è stato infatti una Iena della prima ora, in versione intervistatore molesto di vip a suon di giochi di parole.