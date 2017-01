Patty Pravo: "Mi curo con le risate"

foto Da video Correlati LA DIVA SI CONFESSA 09:39 - Prova a lasciarsi il periodo buio alle spalle e Patty Pravo sdrammatizza a modo suo. La cantante torna in tv a "Verissimo" e ripercorre la lunga carriera in un'intervista in cui parla di trasgressione ("non esiste più"), nuovi talenti ("mi piaceva Amy Winehouse") e vita privata ("sono single"). E confessa: "Mi faccio tante risate al giorno, fatelo anche voi, anche nelle tragedie più grandi...". - Prova a lasciarsi il periodo buio alle spalle esdrammatizza a modo suo. La cantante torna in tv a "" e ripercorre la lunga carriera in un'intervista in cui parla di("non esiste più"), nuovi talenti ("mi piaceva") e vita privata ("sono"). E confessa: "Mi faccio tante risate al giorno, fatelo anche voi, anche nelle tragedie più grandi...".

"Il mio anticipare le mode è un dono - dice la cantante - faccio quello che mi piace, mi vesto come mi va. Il mio fisico me lo permette, ho lo stesso peso da quando avevo vent'anni: sempre 48 chili".



Per Patty essere liberi "significa combattere di più". La Pravo si professa di nuovo single: "Non sono fidanzata, non ho voglia, ho avuto una vita molto bella e per una 'bottina' andare a rovinare un'intera vita proprio non me la sento". Dei giovani talenti ammira la voce e la personalità. "Mi piaceva molto la Winehouse". La trasgressione, invece, non esiste più: "Ormai sono i mutandoni...", scherza.