Ad "Amici" scontro tra Garrison e un ballerino

LA COVER DI EMANUELE 09:01 - Quarta puntata di casting ad "Amici" che si prepara ad avviarsi verso la fase finale di "stage". Il cantautore 18enne di Verona Garrison e il ballerino Alvino che ha messo in discussione la professionalità del maestro: "Sono un ballerino classico e faccio riferimento a Cannito e alla Celentano". - Quarta puntata di casting ad "" che si prepara ad avviarsi verso la fase finale di "stage". Il cantautore 18enne di Verona Emanuele Corvaglia ha ottenuto il banco immediato, mostrando un talento speciale tra cover e brani inediti. Scontro accesso trae il ballerinoche ha messo in discussione la professionalità del maestro: "Sono un ballerino classico e faccio riferimento a Cannito e alla Celentano".

"Se mi avesse fermato la Celentano - ha detto il ballerino - sarei stato più felice ma essere fermato da lei no, non mi va. Abbiamo il maestro Cannito e la Celentano che si occupano di un classico e mi ha fermato prima. Non le garba la musica e a quanto pare non sono uno di quelli che si 'atteggia'. Mi ha fermato a 2.08 minuti dall'inizio". Se Cannito ha difeso il collega la Celentano in silenzio ha, comunque, espresso il suo no e la bocciatura per l'aspirante allievo.



Intanto Emanuele ha conquistato di diritto il suo banco mostrando un talento speciale prima interpretando con la chitarra elettrica "Ain't No Sunshine" e "Il mio canto libero" di Battisti e poi il suo brano inedito "Un attimo di noi", il primo che ha scritto. Stralunato e sincero, Emanuele ha mostrato doti sia da interprete che da cantautore. Sarà il tempo a decretare se è in arrivo un nuovo talento nella musica italiana. Per ora le carte ci sono.



In ballo per il banco immediato c'era Verdiana Zangaro al suo quarto tentativo. "Mi sento operaia della musica, me la sono reinventata in tremila maniere. Non ho mai mollato cado e poi mi riprendo. E' una cosa che hai dentro di te", ha detto presentandosi ai giudici. La cantante ha proposto "Bella senz'anima" di Cocciante e poi "Listen" di Beyoncé con voce potente e sicura ma i giudici hanno preferito Emanuele.



Tra gli altri cantanti che sono passati con tre sì anche Azzurra Del Monte. "Ho sempre cantato ma non ho mai provato a venire ad 'Amici'. La mia insegnante di canto mi ha consigliato di presentarmi". La cantante ha proposto una grintosa versione di "Piece of My Heart" di Janis Joplin. La sua schiettezza e carica hanno convinto i giudici e c'è da scommettere che se dovesse entrare nella scuola porterebbe energia rock.



Voce graffiata e sensuale per Thomas Moschen che viene salvato da Mara Maionchi. Promossa anche Carola Rovito che ha travolto con "Are You gonna be my girl?" dei Jet. "Sono un maschiaccio - ha rivelato - me lo dicono in molti. Quando entro in confidenza divento buzzurra. Non mi piace la quotidianità, la monotonia, la noia. Non ce la faccio e mi stufo facilmente".

