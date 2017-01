Tornano le emozioni con "C'è Posta per Te"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LE STORIE PIU' BELLE 12:47 - Sabato 15 dicembre, posta prioritaria per tutti i milioni di telespettatori che vogliono rivivere il meglio delle storie raccontate nell'ultima edizione del people show di Maria De Filippi "C'è Posta per Te". Un sabato all'insegna dei sentimenti, dell’amore, dell’amicizia, della famiglia, per lasciare spazio alla commozione e al sorriso e far vibrare le corde del cuore. - Sabato 15 dicembre, posta prioritaria per tutti i milioni di telespettatori che vogliono rivivere il meglio delle storie raccontate nell'ultima edizione del people show di". Un sabato all'insegna dei sentimenti, dell’amore, dell’amicizia, della famiglia, per lasciare spazio alla commozione e al sorriso e far vibrare le corde del cuore.

Una puntata speciale per fare un regalo prima delle vacanze del Santo Natale all’affezionato pubblico del sabato sera che anche in questa sedicesima stagione appena conclusa ha premiato sempre il programma di Canale 5, leader negli ascolti.



Maria De Filippi accompagna il suo pubblico in questo speciale racconto che ripercorre i momenti indimenticabili del suo people show.