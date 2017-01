Amanda Seyfried, rana-rap all'Ellen Show

foto Da video Correlati RANOCCHIA SCATENATA 12:34 - Ospite dello show televisivo "Ellen DeGeneres Show", Amanda Seyfried si è scatenata a ritmo di rap, vestita da ranocchia. Ellen ha incitato l'attrice a dare prova delle sue doti canore svelando inoltre che,durante il tour promozionale de "Les Misérables",la Seyfred è andata insieme a tutto il cast in un locale karaoke di Tokyo. La star si è prestata volentieri al gioco, rappando "California Love" di 2Pac. - Ospite dello show televisivo "Ellen DeGeneres Show",. Ellen ha incitato l'attrice a dare prova delle sue doti canore svelando inoltre che,la Seyfred è andata insieme a tutto il cast in. La star si è prestata volentieri al gioco, rappando "California Love" di 2Pac.

Dopo aver bevuto un bicchierino di sakè, per entrare in atmosfera "orientale", l'attrice si è vestita da rana e ha coinvolto il pubblico in una travolgente interpretazione di "California Love" del rapper 2Pac. La Seyfred si è prestata volentieri al gioco e, per niente imbarazzata, ha rappato come una vera "dura" del ghetto.



La Seyfried ha compiuto 27 anni lo scorso 3 dicembre e ha deciso di spegnere le candeline pensando ai meno fortunati. "Quest'anno non voglio regali o bevute, ma acqua pulita - ha scritto sulla sua pagina di raccolta fondi - Donne e bambini in Ruanda camminano per ore ogni giorno, su e giù dalle montagne, solo per andare a prendere l'acqua dai fiumi. L'aspetto peggiore? L'acqua che raccolgono può far loro molto male. Possiamo fare qualcosa per questo, bastano 65$ per portare in Ruanda acqua pulita".