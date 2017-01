Megan Fox, sexy mamma in tv

foto Da video Correlati IN REGGISENO CON IL MARITO... 10:52 - A poche settimane dal parto non solo è tornata in splendida forma, ma Megan Fox ha ripreso subito a lavorare. Al fianco del marito Brian Austin Green è infatti apparsa nella sitcom "Wedding Band" più sexy che mai. Intanto, alla presentazione del nuovo film "This is 40" a Los Angeles l'attrice ha confessato a "E!" tv di essere una mamma felice ma anche che partorire il piccolo Noah (il 7 settembre) è "stato difficile". - A poche settimane dal parto non solo è tornata in splendida forma, maha ripreso subito a lavorare. Al fianco del marito Brian Austin Green è infatti apparsa nella" più sexy che mai. Intanto, alla presentazione del nuovo film "This is 40" a Los Angeles l'attrice ha confessato a "E!" tv di essere una mamma felice ma anche che partorire il piccolo Noah (il 7 settembre) è "stato difficile".

"E' stato davvero difficile - racconta Megan - Le contrazioni non sono iniziate gradualmente. Erano a livello 10 già dall'inizio". Megan non si aspettava che il parto fosse tanto doloroso: "Sono a stento riuscita ad arrivare in ospedale per avere l'anestesia epidurale ed ho dovuto iniziare subito a spingere. E' accaduto tutto in meno di quattro ore, cosa abbastanza folle".



La maternità l'ha ammorbidita: "Avevo questo senso dello humor dark ed ora non trovo più divertenti le cose sadiche. Sono molto più docile di prima ed ho sentimenti molto più profondi. Quando guardo il telegiornale, vedo tutti come i figli o le madri di qualcuno. Quindi, adesso mi preoccupo in continuazione per tutto". Pronta per un altro figlio? Alla domanda, la star ha sorriso ed annuito.