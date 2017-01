Il Natale di Canale 5 da Boldi alla Pausini

foto Ufficio stampa Correlati LAURA IN CONCERTO 17:48 - Canale 5 schiera film, speciali e concerti per festeggiare al meglio le festività. Nel palinsesto "Miracolo della 34a strada", il primo telepanettone "Natale a 4 zampe", tanta musica con le immagini di "Inedito World Tour" di Laura Pausini e ancora la trilogia de "Il signore degli anelli" e "Mamma Mia!". Per Capodanno il grande show condotto da Barbara d'Urso. - Canale 5 schiera film, speciali e concerti per festeggiare al meglio le festività. Nel palinsesto "", il primo telepanettone "", tanta musica con le immagini di" di Laura Pausini e ancora la trilogia de "" e "". Per Capodanno il grande show condotto da Barbara d'Urso.

"MIRACOLO NELLA 34aSTRADA" (17 dicembre)

E' Il film che per molti è diventato sinonimo del Natale. In questo nuovo miracolo delle Feste, basato sul famoso film del 1947, una bambina scopre che i sogni possono diventare realtà se vi si crede fermamente.



"INEDITO WORLD TOUR" DI LAURA PAUSINI (20 dicembre)

Canale 5 inaugura il periodo delle festività natalizie con un grande evento. In esclusiva, in prima serata, l’“Inedito World Tour” di Laura Pausini. Le canzoni più famose e i momenti più emozionati del tour mondiale che la cantante ha interrotto a metà 2012 dopo la notizia della sua gravidanza.



IL PRIMO TELEPANETTONE: "NATALE A 4 ZAMPE" (21 dicembre)

“Natale a 4 zampe” è il primo ‘telepanettone’, un regalo di Mediaset e Massimo Boldi al pubblico televisivo che potrà godersi il film in prima visione su Canale 5. Due ragazzi non trovano lavoro, ma chiedono ad una banca un finanziamento per ospitare in casa degli animali. Tra crisi e sentimenti i genitori dei giovani cominciano a litigare fra loro. Una storia rocambolesca che vede nel cast, oltre a Massimo Boldi, Biagio Izzo e Maurizio Mattioli.



TRILOGIA DE "IL SIGNORE DEGLI ANELLI" (23 dicembre- 6 gennaio)

Per tre domeniche consecutive, Canale 5 trasmette in prima serata i tre episodi del kolossal “IL SIGNORE DEGLI ANELLI”: “La Compagnia Dell’anello” (23 dicembre 2012) “Le Due Torri” (30 dicembre 2012) e “Il Ritorno Del Re” (6 gennaio 2013).



"MAMMA MIA" (24 dicembre)

Un concentrato di canzoni degli Abba nella versione cinematografica di uno degli show da palcoscenico amati dal pubblico. Il cast è stellare: da Meryl Streep a Pierce Brosnan al recente premio oscar Colin Firth.



SECONDA EDIZIONE "OPERA ON ICE" (25 dicembre)

Per il giorno di Natale, Canale 5 regala ai suoi telespettatori la seconda edizione di “Opera on Ice”, l’unico spettacolo al modo in grado di coniugare la magia del pattinaggio sul ghiaccio alle immortali arie dell’opera lirica. Questa la formula vincente dello spettacolo, che, lanciato lo scorso anno con grande successo di pubblico, torna sulla Rete ammiraglia Mediaset condotto ancora una volta dal Direttore di “Chi”, Alfonso Signorini e da Costanza Calabrese, volto del Tg5. Madrina d’eccezione della serata è Carolina Kostner.



"CAPODANNO 5" (31 dicembre)

Capodanno in compagnia di Barbara d’Urso il 31 dicembre 2012: numerosi ospiti, musica e danze, per iniziare l’anno in allegria.