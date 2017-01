Boldi: "Ho recitato con tanti attori cani"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati IL TELEPANETTONE SU CANALE 5 11:05 - Venerdì 14 dicembre alle 23.30 su Canale 5, nuovo appuntamento con "Supercinema". Massimo Boldi parla del suo primo telepanettone "Un Natale a 4 zampe" in onda su Canale 5 il 21 dicembre e dichiara: "Per questo film ho lavorato con 100 cani-attori ma nella mia carriera ho recitato con altrettanti attori-cani. I nomi? Non li faccio nemmeno sotto tortura". - Venerdì 14 dicembre alle 23.30 su Canale 5, nuovo appuntamento con".parla del suo primo telepanettone "" in onda su Canale 5 il 21 dicembre e dichiara: "Per questo film ho lavorato con 100 cani-attori ma nella mia carriera ho recitato con altrettanti attori-cani. I nomi? Non li faccio nemmeno sotto tortura".

E ancora, Antonio Albanese, nelle sale con il suo “Tutto tutto niente niente”, afferma: “Il regalo che voglio fare agli italiani con il mio film? La possibilità di ridere, finalmente, di questi politici”.



E infine Luisa Ranieri protagonista di “Colpi di fulmine” al fianco di Christian De Sica, ricorda arrossendo il suo debutto nel cinema d’autore: “Nello stesso anno sono passata da Pieraccioni ad Antonioni. Firmai il contratto per il film Eros. All’epoca non avevo potere contrattuale, avevo appena iniziato e mi sono ritrovata sul set completamente nuda per una lunga scena. In quel periodo ero anche in sovrappeso, ero imbarazzatissima”.