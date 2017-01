"Provato per voi" tra risate e sfide estreme

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:49 - Tutto quello che la gente non ha il coraggio di fare, dal bungee jumping alle corse in moto, naturalmente in chiave comica. Paolo Casiraghi, Omar Fantini e Gianluca "Scintilla" Fubelli lo provano al posto dei telespettatori nel nuovo show "Provato per voi" in onda il 18 dicembre in prima serata su Italia 1. "Ci divertiamo a sfidarci", racconta Casiraghi a Tgcom24. - Tutto quello che la gente non ha il coraggio di fare, dal bungee jumping alle corse in moto, naturalmente in chiave comica.lo provano al posto dei telespettatori nel nuovo show "" in onda il 18 dicembre in prima serata su. "Ci divertiamo a sfidarci", racconta Casiraghi a

Paolo, spiegaci il format...

Ci cimentiamo in prove estreme, quelle che la gente vorrebbe fare ma non ha il coraggio. Ed entriamo in competizione. Ognuno di noi è convinto di essere il più bravo...



Quale sarà il tuo ruolo?

Il mio è un po' più istituzionale rispetto agli altri. Io sono il professorino, quello serioso, che vuole le cose fatte bene...



E gli ospiti saranno coinvolti?

Anche loro dovranno superare delle prove, che faremo dal vivo. Ad esempio con Andrea Pucci, che è pelato, giocheremo sui capelli, mentre faremo ballare il pugile Clemente Russo.



Che rapporto hai con i tuoi colleghi?

Omar è bergamasco come me, e guai a dirgli di parlare in italiano, la cadenza non la perderà mai. Abbiamo quasi la stessa età, e quindi ci capiamo al volo. E' competitivo a livello vergognoso, ma è anche un grande professionista. Scintilla è un buono, fa ridere a prescindere, è un comico naturale...



A proposito, hai cominciato con il teatro, la tv e il cinema e adesso fai il comico, ci racconti questa evoluzione...

Si chiama sopravvivenza, con questa crisi (ride). In realtà è nato tutto per caso. Essendo un attore, quando ho deciso di percorrere questa nuova strada mi vergognavo come un ladro, così mi sono travestito da suora bergamasca. Ed è andata bene. Perché non è facile improvvisare, non c'è un copione e devi fare ridere la gente che hai davanti...



Hai dichiarato che quella delle soap non è stata una bella esperienza....

E' stata sicuramente una palestra, ma nelle soap si lavora come in una catena di montaggio, non c'è tempo per i particolari..



Poi l'incontro con il cinema e Pupi Avati

Ho insistito io grazie all'amico comune Carlo Delle Piane. E con Pupi c'è stata subito una grande intesa. Mi sono lasciato guidare e lui ha intuito le mie potenzialità.



Se dovessi scegliere tra cinema, tv e comicità?

Il cinema resta il grande sogno.



Santo Pirrotta