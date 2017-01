Alessio Lo Passo, un calendario per Emma

foto Facebook Correlati LE PRIME IMMAGINI 08:32 - Fisico scolpito e trapano alla mano. Alessio Lo Passo alla fine ha ceduto al fascino del calendario e si è fatto immortalare in versione sexy muratore. Le ammiratrici dell'ex tronista di "Uomini e Donne" potranno così appenderlo al muro, anche se Lo Passo confessa a "Visto" che c'è una persona speciale a cui regalarlo: Emma Marrone."Se lei volesse incontrarmi andrei a piedi da La Spezia a Roma per portarle una copia con dedica". - Fisico scolpito e trapano alla mano.alla fine. Le ammiratrici dell'ex tronista di "Uomini e Donne" potranno così appenderlo al muro, anche se Lo Passo confessa a "Visto" che."Se lei volesse incontrarmicon dedica".

Dopo aver invaso i social network di fotografie e autoscatti condivisi, alla fine Alessio Lo Passo ha regalato alle sue fan un calendario sexy. Un progetto che è piaciuto moltissimo anche all'ex tronista, da sempre fiero estimatore di se stesso.



"Quando mi guardo allo specchio penso che sono la mia anima gemella. Più mi guardo intorno e vedo gli altri, più mi piaccio io - ammette a "Visto" - Considerando che le donne non mi mancano, ho ragione a piacermi". Un calendario con finalità benefiche (una parte del ricavato andrà infatti ad un'asilo di Mantova), che Lo Passo ha deciso di fare pensando a tutte le sue donne che ha conquistato



"Subisco molto il fascino femminile. Ma giuro che non le cerco, le trovo - racconta - Le ragazze che incontro sono troppo disponibili, si concedono la prima sera. Sono sicuro che nel momento in cui incontrerò quella che mi fa aspettare prenderò in considerazione l'idea di impegnarmi seriamente".



Una donna speciale, però, Alessio ce l'ha già in mente: "Mi piace tanto Emma Marrone. Se lei volesse incontrarmi andrei a piedi da La Spezia a Roma per portarle una copia con dedica. Sì, lo farei molto volentieri".