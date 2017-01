Ariel Winter, l'attrice affidata alla sorella

foto Ap/Lapresse Correlati MADRI IN TRIBUNALE

STELLINA DELLA TV 11:50 - Sul set di "Modern Family" Ariel Winter ha a che fare con un papà che vuole fare l'amicone e una mamma in crisi di nervi, ma nella realtà le va ancora peggio. La giovane attrice (14 anni appena) è infatti al centro di una disputa legale su chi avrà la sua custodia - e l'amministrazione del suo patrimonio - per i prossimi anni. Per il momento la Winter è stata affidata alla sorella maggiore Shanelle Grey, di 34 anni.

La madre dell'attrice, Chrisoula Workman, era stata accusata di pressioni psicologiche e emotive sulla figlia. La donna ha sempre negato con forza tali accuse, ma il giudice ha deciso di affidare la minore alle cure della sorella maggiore Shanelle Gray, anch'essa attrice, con cui vivrà per i prossimi sette mesi. L'avvocato della Gray ha inoltre fatto sapere che anche la sua assistita aveva ricevuto pressioni simili dalla Workman quando era adolescente.



La Corte si è espressa in favore della sorella maggiore, a cui la Winter è molto legata, inibendo la madre da qualsiasi intromissione nella carriera della figlia: "Chrisoula Workman non potrà avere contatti e interferire in alcun modo nè sulle relazioni lavorative della figlia, nè sui suoi contatti professionali".



Il padre, Glenn Workman, ha invece ottenuto il controllo delle finanze della figlia. Entrambi i genitori si sono inoltre accordati per sottoporsi ad una serie di consulenze con le figlie, per cercare di riunificare la famiglia.