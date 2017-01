Gabriella Pession sul set di "Crossing Lines"

foto LaPresse Correlati ATTRICE SENSUALE 09:48 - Americana di origini, italiana di adozione, Gabriella Pession non è nuova ai cast internazionali tanto che è già apparsa in un episodio della sitcom "Wilfred". Ora l'attrice è sul set, in un ruolo da protagonista, della serie tv internazionale "Crossing Lines". Raggiunta dall'Ansa al telefono non si sbilancia sulla serie e smentisce la partecipazione a "Colorado": "Ma sarei felice di partecipare in futuro a un progetto legato all'entertainment". - Americana di origini, italiana di adozione,non è nuova ai cast internazionali tanto che è già apparsa in un episodio della sitcom "". Ora l'attrice è sul set, in un ruolo da protagonista, della serie tv internazionale "". Raggiunta dall'Ansa al telefono non si sbilancia sulla serie e smentisce la partecipazione a "": "Ma sarei felice di partecipare in futuro a un progetto legato all'entertainment".

Il crime drama, ideato dallo showrunner di Criminal Minds Ed Bernero, racconta le vicende di una unità speciale anticrimine, istituita dalla International Criminal Court per indagare sui crimini serializzati che superano le frontiere europee e per dare la caccia ai criminali che girano per l'Europa e assicurarli alla giustizia.



Le riprese, attualmente in corso tra Francia e Repubblica Ceca, dureranno fino agli inizi di febbraio 2013. Daniel Percival dirigerà i primi tre episodi della serie. Nel maxi cast figurano anche anche Donald Sutherland, William Fichtner (Prison Break) Marc Lavoine (The Good Thief), Tom Wlaschiha (Game of Thrones), Genevieve O'Reilly (Star Wars: Episode III) e Richard Flood (Titanic: Blood & Steel).