Euridice Axen: "Reggiani? E' solo un amico"

"Ero una fifona esagerata con un sacco di fobie, ma mettermi nei panni di una super tosta come il capitano Lucia Brancato ha funzionato da terapia d'urto, meglio di anni di psicanalisi". Euridice Axen, protagonista di Ris Roma 3-Delitti imperfetti, si confessa a "Visto" e sul suo presunto flirt con Primo Reggiani sottolinea: "Non lasciatevi ingannare, è solo un amico".

La terza serie in onda su Canale 5 si è chiusa con grande successo: "Al di là degli ascolti che sono andati bene, mi ha fatto piacere sentire la partecipazione della gente che quando mi incontrava per strada mi chiedeva di sbattere in galera la banda del Lupo".



Ma Euridice si definisce l'opposto del personaggio interpretato in tv: "Sono solare, allegra, e compagnona. Mi piace ridere e scherzare. L'ironia e il senso dell'umorismo sono il mio salvavita". La Axen, nonostante i rumors che la vogliono fidanzata con il collega Reggiani giura di essere single: "Siamo solo grandi amici, non è mai scattato nulla. E' l'amico-amico, quelle delle confidenze e delle serate in libertà. Non credo che tra di noi si possa mai andare oltre questo. Sono sfidanzatissima, in attesa dell'uomo della mia vita".