Ecco come si è ridotta Sottiletta

foto Olycom Correlati LA STAR IERI E OGGI 08:30 - Canotta e bermuda, capelli raccolti dietro la testa e occhiali da vista. Sottiletta, la star di "Happy Days", è davvero irriconoscibile. D'altronde Erin Moran da tempo è caduta in disgrazia. Vive in una casa mobile nel New Salisbury (Indiana) e oltre ai problemi con alcol e droga, deve far fronte a quelli finanziari. L'attrice 51enne è in bancarotta per inadempienze ed è stata sfrattata dalla sua casa californiana. - Canotta e bermuda, capelli raccolti dietro la testa e occhiali da vista., la star di "", è davvero irriconoscibile. D'altrondeda tempo è caduta in disgrazia. Vive in una casa mobile nel New Salisbury (Indiana) e oltre ai problemi con alcol e droga, deve far fronte a quelli finanziari. L'attrice 51enne è in bancarotta per inadempienze ed è stata sfrattata dalla sua casa californiana.

Il declino è cominciato proprio dopo "Happy Days" (dal 1974 al 1984 è stata una delle protagoniste). Da allora, infatti, la Moran ha prestato il volto solo a personaggi minori (anche in serie come "Love Boat" e "La Signora in Giallo") e recentemente è stata anche protagonista di un reality, "Celebrity Fit Club", in cui era "costretta" a simulare un orgasmo. Ora la sorella di Rickie e figlia dei Cunningham vive in povertà.