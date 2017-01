"U&D", Andrea corteggia Francesca

foto Da video Correlati CHI L'AVREBBE DETTO?

ANDREA O EUGENIO?

Se Eugenio esce con Eleonora che era la corteggiatrice di Diego, Andrea cerca di conquistare Francesca, che è sempre stata pazza del tronista operaio di Uomini e Donne: "Mi hai incuriosito. Sei molto dolce, sensibile nelle reazioni che hai. Avevo desiderio di vedere come si poteva stare assieme". La risposta non si fa attendere: "La prossima volta ti invito io a ballare. Sei adorabile. Mi piaci molto carattere. Sei timido con le guance rosse".

E mentre Eugenio non riesce a trattenere la gelosia, Andrea deve gestire un'altra grana: la corteggiatrice Jessica. Che non è mai disponibile per le esterne, e ogni volta scappa.



Ma quando viene attaccata si giustifica: "Non lavoro di sera e non ho il moroso". Il tutto dopo un "regalo di Natale" speciale di Karina che ha donato al tronista Andrea una foto di Jessica in topless di tre anni fa.