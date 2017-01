Lea Michele: "Le mie tette sono da premio"

foto Marie Claire Correlati FASCINO DISCRETO

INNAMORATA SUL SET 15:18 - Lea Michele ne è sicura, anche se sono non è molto prosperoso il suo décolleté meriterebbe di vincere un premio. La star di "Glee" conquista la copertina americana di Marie Claire, regalando una serie di scatti sexy e scherzando sul proprio seno: "Le bambine sono fantastiche. Sono loro le vincitrici. Per tutto il tempo sono state nei paraggi, esibendosi a Broadway ogni sera, e poi sono venute con me a Los Angeles". ne è sicura, anche se sono non è molto prosperoso. La star di "" conquista la copertina americana di Marie Claire, regalando una serie: ". Sono loro le vincitrici., esibendosi a Broadway ogni sera, e poi sono venute con me a Los Angeles".

E' un momento davvero fortunato per Lea Michele, che in "Glee" interpreta l'ambiziosa Rachel. Nella serie-musical si è infatti guadagnata una sorta di spin-off, catalizzando l'attenzione sull'avventura newyorkese del suo personaggio, in cerca di successo nella Grande Mela.



E la vita privata va anche meglio. Se nella finzione, infatti, l'amore tra lei e Cory Monteith (che in "Glee" interpreta Finn) sembra finito, nella vita reale la loro storia va a gonfie vele. "Nessuno mi conosce meglio di Cory. Mi sento come se avessi una rete sotto di me, che mi permette di saltare più in alto e più lontano - confessa a "Marie Claire" - Per la prima volta in vita mia mi sento davvero serena e felice. Mi sento la ragazza più fortunata del mondo".



Per il magazine la giovane attrice mette in mostra le sue curve mozzafiato, scherzando sul suo seno non proprio prosperoso e sul topless mostrato nel musical "Spring Awakening", vincitore dl ben otto Tony Awards 2007.



"Le bambine sono fantastiche, sono loro le vere vincitrici del premio. Si sono esibite a Broadway tutte le sere e poi mi hanno seguita a Los Angeles. Ora sono proprio loro a chiedermi di farle uscire di nuovo. Sono anche cresciute per l'occasione, quindi conto di dar loro qualche altra possibilità".