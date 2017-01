Clarke: "Chiusa nel bagno di Game of Thrones"

foto Da video Correlati SOLO PER STOMACI FORTI

REGINE DEL NUDO 11:18 - Anche le amazzoni hanno problemi con la toilette. A rivelarlo la star di "Game of Thrones" Emilia Clarke che, ospite al "Jimmy Kimmel Live", ha confessato divertita di essere rimasta intrappolata nel bagno durante le riprese della serie. "Ad un certo momento sono sparita dal set; ero rimasta chiusa dentro il bagno" ha ammesso l'attrice, che nello show interpreta Daenerys Targaryen, l'affascinante "madre dei draghi". - Anche le amazzoni hanno problemi con la toilette. A rivelarlo la star di "che, ospite al "Jimmy Kimmel Live", ha confessato divertita di essere rimasta intrappolata nel bagno durante le riprese della serie. "Ad un certo momento sono sparita dal set;" ha ammesso l'attrice, che, l'affascinante "madre dei draghi".

Emile Clarke, che in "Games of Thrones" interpreta la regina-amazzone khaleesi, è stata protagonista di uno dei ciak tra i più forti e discussi della serie. Nella scena in questione doveva infatti mangiare un cuore di cavallo crudo, per dimostrare la propria fedeltà alla tribù del marito ed essere incoronata come nuova regina.



"Era come un'enorme caramella gommosa, ma il sangue finto è davvero molto appiccicoso - ha confessato l'attrice al "Jimmy Kimmel Live" - Ero coperta dalla testa ai piedi e mi attaccavo continuamente a me stessa o alle cose che avevo intorno".



Terminate le riprese è quindi corsa a lavarsi nella toilette allestita sul set, ma ha incontrato qualche difficoltà con la porta del bagno. "Ad un certo punto sono sparita per un po' - ha ammesso dicertita - Ero rimasta bloccata dentro il bagno. E non mi aveva vista entrare nessuno!".