Hugh Jackman piange in tv per la madre

SEX-SYMBOL DI HOLLYWOOD 10:02 - Per interpretare Wolverine, il mutante degli X-Men che lo ha consacrato al cinema, Hugh Jackman ha messo da parte il suo lato umano. Quando però si parla della sua vita privata l'attore mostra il suo lato più sensibile, specialmente se si parla della sua famiglia. Intervistato dallo show televisivo della CBS "60 Minutes", Jackman non è infatti riuscito a trattenere le lacrime nel ricordare l'abbandono della madre, avvenuto quando aveva 8 anni. - Per interpretare, il mutante degli X-Men che lo ha consacrato al cinema,ha messo da parte il suo lato umano. Quando però si parla della sua vita privata l'attore mostra, specialmente se si parla della sua famiglia. Intervistato dallo"60 Minutes", Jackman, avvenuto quando aveva 8 anni.

Ospite del programma televisivo della CBS "60 minutes" per promuovere il suo ultimo film, "Les Miserables", Jackman ha condiviso alcuni momenti della sua infanzia in Australia fino ad arrivare all'evento traumatico: l'abbandono della madre. "Mi ricordo che quel mattino aveva un asciugamano in testa, e prima che andassi a scuola mi salutò come sempre, ma il suo 'ciao' quel giorno era diverso dal solito e me ne resi conto quando tornai a casa dopo le lezioni. Lei non c'era e non ci sarebbe più stata".



Tradito dai sentimenti, il tenebroso Wolverine si è lasciato andare e non è riuscito a trattenere le lacrime, ripensando a quel brutto periodo. Ricordi dedicati soprattutto alla forza di suo padre, che ha cresciuto da solo lui e i suoi quattro fratelli.



"Papà pregava ogni notte che lei tornasse, ma lei non tornò. Eppure sono sicuro che, quando se ne andò, mia madre non pensava di non tornare mai più: era convinta di allontanarsi per un periodo, per riprendersi. Invece, fu per sempre - ha spiegato commosso l'attore - Mio padre è stato la mia roccia. Mi ha insegnato la lealtà e il modo di affrontare la vita giorno per giorno".