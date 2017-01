Perego: "Non sopporto le donne ambigue"

foto LaPresse Correlati PRONTA PER TORNARE 09:26 - Paola Perego, sposata da un poco più di un anno con l'agente Lucio Presta, ha dichiarato ad Oggi: "Non sono gelosa delle ragazze giovani, ma delle donne affascinanti, delle belle teste. Non sopporto quelle che ti incontrano, ti abbracciano, ti dicono 'amore, tesoro' e poi mandano a lui sms ambigui". , sposata da un poco più di un anno con l'agente Lucio Presta, ha dichiarato ad Oggi: "Non sono gelosa delle ragazze giovani, ma delle donne affascinanti, delle belle teste. Non sopporto quelle che ti incontrano, ti abbracciano, ti dicono 'amore, tesoro' e poi mandano a lui sms ambigui".

Del marito racconta: "Mi ha conquistato con la presenza, le attenzioni. E' protettivo, sensibile ai problemi degli altri. Ha un lato A visibile a tutti: è l'orso, quello che arriva e sbatte i pugni sul tavolo. Ma poi c'è il lato B, fatto di grande onestà, grandi sentimenti".



Infine, la Perego annuncia: "Sono impegnata in un progetto bellissimo. Con un gruppo di professionisti, tra cui psicologi e neuropsichiatri infantili, abbiamo fondato una cooperativa per istituire un Centro diurno per adolescenti, si chiama Sekondo me ed è appoggiato dal Miur, il Ministero per l'Istruzione. Questo centro si occuperà dei disagi tipici dell'adolescenza, offrirà terapie ai ragazzi in difficoltà, sarà un centro d'aggregazione".



La conduttrice torna presto in tv con lo show "Superbrain - Le Supermenti", su Rai Uno il 29 dicembre e il 5 gennaio.