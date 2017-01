Lacrime d'amore in tv per LeAnn Rimes

foto Da video Correlati PIANTO IN DIRETTA 10:42 - LeAnn Rimes, durante una intervista al canale E!, ha ammesso di non essersi pentita della relazione con Eddie Cibrian ed è scoppiata a piangere . I due si erano conosciuti sul set del film "Northern Lights" solo che entrambi erano già impegnati. "La chiamo follia assoluta - ha detto la cantante e attrice -. E' stata la cosa più difficile da gestire nella mia vita". Ora LeAnn ad Eddie sono felicemente sposati. , durante una intervista al canale E!, ha ammesso di non essersi pentita della relazione coned è scoppiata a piangere . I due si erano conosciuti sul set del film "" solo che entrambi erano già impegnati. "La chiamo follia assoluta - ha detto la cantante e attrice -. E' stata la cosa più difficile da gestire nella mia vita". Ora LeAnn ad Eddie sono felicemente sposati.

Eddie era sposato con Brandi Glanville mentre LeAnn stava con lo chef Dean Sheremet. La passione tra i due è scoppiata e la cantante ammette che forse avrebbe dovuto gestire la cosa in diverso modo. Soprattutto per non far soffrire i cari. Nell'occhio del ciclone LeAnn è anche andata da uno psicologo: "Ne avevo bisogno e ho fatto bene".



Durante l'intervista è intervenuto Eddie: "A volte devi lottare per preservare la verità di quello che è successo ma anche per lasciare intatta la felicità. Sono un padre migliore dopo quello che è successo. Sono un amico migliore. E' stato difficile, ma ne è sicuramente valsa la pena".