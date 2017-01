Cheryl Cole: "X Factor mi deve ancora pagare"

foto Ap/Lapresse Correlati PLAYBACK E GAFFE 10:01 - Cheryl Cole ha citato in giudizio i produttori di "X Factor Uk" perché pretende che le siano versati 2.3 milioni di dollari per la mancata partecipazione al programma. L'esperienza della cantante come giudice è durata pochissimo, il tempo della firma del contratto. Il produttore Simon Cowell non era convinto e l'ha sostituita con l'ex Pussycat Doll Nicole Scherzinger. ha citato in giudizio i produttori di "X Factor Uk" perché pretende che le siano versati 2.3 milioni di dollari per la mancata partecipazione al programma. L'esperienza della cantante come giudice è durata pochissimo, il tempo della firma del contratto. Il produttore Simon Cowell non era convinto e l'ha sostituita con l'ex Pussycat Doll Nicole Scherzinger.

Ma non è tutto. Gli avvocati della cantante sostengono che fino ad ora avrebbe ricevuto solamente 1.8 milioni di dollari quando invece il contratto che aveva firmato prevedeva due stagioni e il pagamento in toto anche nel caso in cui - per qualsiasi motivo - fosse stata impossibilitata a fare il giudice.