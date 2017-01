Giuseppe: "Purtroppo sono troppo buono"

foto Olycom Correlati NUOVO LOOK

TATUAGGIO CON BRITNEY 08:58 - Dopo aver vinto nella categoria danza ad "Amici", Giuseppe Giofrè era partito per Los Angeles per sfruttare la borsa di studio vinta alla Millennium Dance Complex. Poi l'incontro con il coreografo di X Factor Uk e di Britney Spears, Brian Friedman, e cambia tutto: è volato a Londra e ha ballato al talent. "Ora ho un progetto per il 2013 e poi sfrutterò i 3 mesi che sono rimasti della borsa di studio". Il difetto? "Sono troppo buono". - Dopo aver vinto nella categoria danza ad "",era partito per Los Angeles per sfruttare la borsa di studio vinta alla Millennium Dance Complex. Poi l'incontro con il coreografo di X Factor Uk e di, e cambia tutto: è volato a Londra e ha ballato al talent. "Ora ho un progetto per il 2013 e poi sfrutterò i 3 mesi che sono rimasti della borsa di studio". Il difetto? "Sono troppo buono".

Come mai hai deciso di lasciare Los Angeles?

Mi ero traferito lì da poco lì e dopo un mese ho fatto lezione con Brian Friedman, già direttore artistico oltre che di "X Factor" anche di "America's Got Talent" ma soprattutto ha lavorato con Britney Spears, il mio mito. Mi ha proposto di andare a Londra per partecipare ad "X Factor Uk" assieme ad altri ballerini.



Ci hai pensato molto prima di accettare?

Due giorni. L'ho chiamato e gli ho detto 'sto arrivando'. Ho partecipato ad una puntata, poi Brian ha lasciato il programma per occuparsi dell'edizione americana di "X Factor". Alla fine ho solo perso due mesi di stage che posso recuperare in qualsiasi momento.



Ora che fai?

Sono tornato a Gioia Tauro e godere un po' dei miei affetti. Mi meritavo un po' di riposo.



Hai fatto un bilancio della tua esperienza ad "Amici" sino ad oggi?

Tutto in positivo ho imparato tantissime cose e sopratutto ho avuto anche la grande possibilità di conoscere Brian.



Dopo la vittoria hai perso qualche amicizia?

Ho perso il portafogli! (ride, ndr). Una sera a Los Angeles con la mia bici ho raggiunto degli amici e poi mi sono accorto che avevo perso il portafogli. Ho rifatto tutta la strada al contrario ma era tardi, erano le 22, e poi la strada era molto trafficata. Insomma ho dovuto fare regolare denuncia e rifare i documenti. Scherzi a parte, tornando alla domanda no, sono rimasti tutti al mio fianco.



Non sei cambiato?

No, anzi. Non nego un sorriso a nessuno. Sono troppo buono e non vedo la malizia negli altri.



Cosa ti sei regalato per la vittoria?

Due mesi fa mi sono fatto un tatuaggio con una frase tratta da "Circus" di Britney 'I feel the adrenaline moving through my veins Spotlight on me and I'm ready to break'. Ossia 'sento l'adrenalina che scorre nelle mie vene. Luce su di me e io sono pronto a spaccare tutto'. E' esattamente la mia filosofia, il mio approccio con la danza. Chi sono io. Poi ho tolto il ciuffo, ho portato indietro i capelli e ho fatto una striscia bionda sui capelli.



Con chi sei rimasto in contatto dei tuoi ex colleghi di "Amici"?

Con Carlo Alberto, Claudia, Nunzio, Ottavio e mi ha appena chiamato Marco Castelluzzo. Poi c'è qualcuno a cui scrivo a volte dei messaggi ma non mi risponde mai. Non capisco il perché...



Cosa farai nel 2013?

Ho un grande progetto, che ho ideato io, che ha per tema la danza. Sarò sempre in giro tra Milano e Roma ma non posso dire altro.

Andrea Conti