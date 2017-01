Cuccarini, cuore di mamma con la sua Sara

foto Gente Correlati UN AMORE FORTE 08:39 - Complici nella vita ma anche negli interessi ("ci ritagliamo i nostri spazi: teatro e tanto cinema. Adoriamo le commedie d'amore"), Lorella Cuccarini presenta la figlia 18enne Sara con una intervista a Gente. Sara studia management in Svizzera con il sogno di organizzare eventi internazionali. Appassionata di moda mamma Lorella la rimprovera ironicamente: "Ha gusti un po' troppo alti, come la Kelly di Hermès". - Complici nella vita ma anche negli interessi ("ci ritagliamo i nostri spazi: teatro e tanto cinema. Adoriamo le commedie d'amore"),presenta la figlia 18ennecon una intervista a Gente. Sara studia management in Svizzera con il sogno di organizzare eventi internazionali. Appassionata di moda mamma Lorella la rimprovera ironicamente: "Ha gusti un po' troppo alti, come la Kelly di Hermès".

Sara che racconta: "La nostra è una bellissima famiglia, ma con tre fratelli più piccoli (Giovanni e i gemelli Giorgio e Chiara, ndr) mi sono sempre sentita responsabile di loro. D'altra parte, mamma si fida di me. E quando i miei erano fuori ho sempre sentito l'esigenza di occuparmi di Giovanni, Sara e Giorgio. E gestire il gran baccano che fanno in casa".



E mamma Lorella rivela: "Alla notizia della gravidanza ero emozionatissima, ma avevo paura. Ero già rimasta incinta una volta, pochi mesi prima. Ma alla settima settimana ebbi un aborto spontaneo. Poi sono arrivati i responsi dei medici. Numerosi ginecologi mi dissero che le ballerine hanno molte difficoltà a rimanere incinta per via della parete addominale molto spessa. Vivevo nell'incubo. Quando scoprii di aspettare Sara non ne parlai con nessuno, poi tirai un sospiro di sollievo. Ce l'avevamo fatta".