Arrivano i nuovi conduttori di "Colorado"

Aria di grandi cambiamenti per "Colorado", una delle trasmissioni di punta di Italia 1. Dopo l'arrivederci di Belen Rodriguez, che sarà impegnata con "Italia's Got Talent", Paolo Ruffini sarà circondato da nuovi compagni e compagne di viaggio. Dal Twitter di "Tv Mediaset" svelati i nomi: Vladimir Luxuria, Fiammetta Cicogna, Fabio Troiano e Gabriella Pession.

Vladimir Luxuria e Fiammetta Cicogna sono ormai presenze consolidate del panorama televisivo italiano. Vladimir ha convinto tutti nel ruolo di inviata speciale all'ultima "Isola dei Famosi" mentre Fiammetta Cicogna ha condotto sempre per Italia 1 "Wild - Oltrenatura".



Le altre due novità provengono dal mondo del cinema Fabio Troiano e Gabriella Pession. Il primo è stato protagonista anche della fiction Mediaset "R.I.S. Roma 3 - Delitti imperfetti" e presto sarà in "Benvenuti a tavola 2 - Nord vs Sud". Gabriella Pession è stata la regina delle fiction popolari come "Orgoglio" e "Capri".



Per tutti e quattro sarà una nuova esperienza quella di "Colorado" all'insegna della comicità pura. Ci penserà Paolo Ruffini, ormai volto storico del programma, ad accompagnarli nelle nuove puntate.