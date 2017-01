James Arthur trionfa a "X Factor Uk"

foto Da video Correlati CANTA DOPO LA VITTORIA 12:08 - A "X Factor Uk" ha vinto il cantautore 24enne James Arthur che dopo aver battuto la superfavorita Ella Henderson ha iniziato la scalata verso la vittoria. James ha sconfitto il cantante soul Jahméne Douglas. I proventi del singolo del vincitore "Impossible" saranno devoluti in beneficenza. Ed Sheeran, astro nascente della musica inglese e autore tra gli altri dei One Direction, è pazzo di lui: "Adesso entriamo in studio assieme per scrivere". - Aha vinto il cantautore 24enneche dopo aver battuto la superfavoritaha iniziato la scalata verso la vittoria. James ha sconfitto il cantante soul. I proventi del singolo del vincitore "" saranno devoluti in beneficenza., astro nascente della musica inglese e autore tra gli altri dei One Direction, è pazzo di lui: "Adesso entriamo in studio assieme per scrivere".

Emozionato e incredulo James ha commentato dopo la vittoria: "E pensare che lo scorso anno non riuscivo ad andare da nessuna parte, ora il mio telefono è pieno di messaggini di artisti che ammiro da sempre". Le idee artistiche di James su come sarà il suo primo disco targato Sony sono molto chiare: "Voglio avere il controllo totale su tutto, sono un osso duro".



Il "padre" e il creatore del format Simon Cowell si è congratulato via Twitter con James: "Meritavi questo".



Nel frattempo il 21enne Jahméne seguirà le orme del suo idolo Whitney Houston, presto si recherà negli Stati Uniti per incontrare il produttore storico della cantante, Clive Davis.



Gli ospiti speciali della finale sono stati Rita Ora e Rihanna che in gran forma sul palco ha cantato due brani "We Found Love" e "Stay".



Successo personale del giudice Nicole Scherzinger che ha portato in finale due suoi cantanti. Un po' come è successo quest'anno con Morgan che ha messo a segno il primo e il secondo posto rispettivamente con Chiara e Ics.