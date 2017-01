La Donna di "That 70's Show" si spoglia

foto Ap/Lapresse Correlati IL PRIMO TOPLESS DELLA PREPON

STELLINA DELLA TV USA 12:11 - E' cambiato il colore dei capelli ed è maturata. Ma i fan di "That 70's Show" non faranno fatica a riconoscere Laura Prepon, per otto stagioni protagonista della serie nei panni della rossa Donna Pinciotti. Ora osa il suo primo topless nel film "Lay The Favorite", film di Stephen Frears uscito negli Stati Uniti la scorsa estate. Una particina, ma fatta per essere ricordata... - E' cambiato il colore dei capelli ed è maturata. Ma i fan di "That 70's Show" non faranno fatica a riconoscere Laura Prepon, per otto stagioni protagonista della serie nei panni della rossa Donna Pinciotti. Ora osa il suo primo topless nel film "Lay The Favorite", film di Stephen Frears uscito negli Stati Uniti la scorsa estate. Una particina, ma fatta per essere ricordata...

La carriera della Prepon si è svolta quasi esclusivamente in ambito televisivo. Oltre a "That 70's Show" ha partecipato a molte altre serie, come protagonista regolare oppure ospite, in alcuni casi prestando la sua voce a serie animate, come in "American Dad".



"Lay The Favorite" è un film con protagonisti Bruce Willis, Vince Vaughn e Catherine Zeta-Jones. Stroncato dalla critica non ha avuto grossa fortuna nemmeno al botteghino, ma un piccolo motivo di interesse se l'è comunque guadagnato...