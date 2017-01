Daniela è la regina di "The Winner Is..."

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati SCONTRO A SUON DI NOTE 10:39 - Al gran finale dello show musicale di Canale 5 "The Winner Is..." ha trionfato Daniela Ciampitti, 31 anni, rockettara, dalla provincia di Rieti. La cantante si è aggiudicata il premio finale di 150mila euro. Disoccupata, vive ancora con la madre, la storia di Daniela è emozionante ma piena di speranza. - Al gran finale dello show musicale di Canale 5 "" ha trionfato31 anni, rockettara, dalla provincia di Rieti. La cantante si è aggiudicata il premio finale di 150mila euro. Disoccupata, vive ancora con la madre, la storia di Daniela è emozionante ma piena di speranza.

Daniela ha battuto gli altri finalisti Claudia Donato, calabrese, 27 anni, diplomata in canto lirico, Max Petronilli, 39 anni, da Civitavecchia (Roma) e Susy Masella.



A valutarli è stata la giuria di 100 esperti di musica capitanata da Rudy Zerbi. Come sempre, dopo ogni sfida e prima del verdetto, Gerry Scotti ha messo i concorrenti di fronte a un bivio: accettare una somma di denaro (nell'utima puntata la somma era più cospicua) e abbandonare per sempre la competizione, oppure rimettersi alla decisione della giuria, rischiando di tornare a casa a mani vuote.