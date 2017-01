foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LE LEZIONI DEI PROFESSORI

12:10

- Nella scuola de "" i colpi di scena non mancano.non solo se n'è andato ma non si è più iscritto, i professori poi hanno sospeso per due settimaneperché hanno fatto troppi giorni di assenza e ritardi. Un altro alunno con sincerità ammette di aver 'marinato' la scuola:, per lui al momento nessun provvedimento.