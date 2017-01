"Amici", le lacrime di Marta e Ylenia

Ylenia ha battuto al rush finale l'altra cantante che aveva ottenuto i tre sì dei giudici: Alessia Luche che aveva presentato "At last" di Etta James e poi "In cerca di te (Sola me ne vo per la città)". L'aggraziata ballerina Marta Marino invece si è scontrata sino all'ultimo Martina Monaco, sconfiggendola poi al giudizio finale. Insomma due titolari per due banchi ottenuti con merito.Tra i cantanti che sono passati alle successive e ultimissime fasi di casting si segnalano per il canto Francesco Rosanò che si è presentato per la quarta volta, bloccato da Zerbi è stato poi salvato dalla Di Michele. Jessica Manfredi che ha proposto "Se stasera sono qui" ma Grazia Di Michele l'ha bocciata: "Non sei originale e c'erano dei problemi di intonazione". Di opinione opposta Mara Maionchi che l'ha promossa.Per la danza qualche brivido l'ha regalato Etienne Pezzuto che ha proposto un assolo di moderno. Alessandra Celentano l'ha fermato dichiarando: "Riconosco che ha una preparazione ma in generale non mi piace il suo modo di essere ballerino, cosce gonfie sembra un culturista le linee del ballerino ma devono essere in un certo modo. Hai studiato bene e sei abbastanza preparato". Ci ha pensato poi Garrison a salvarlo.E poi Giampaolo Gobbi che si vergogna di dire che è un ballerino perché gli amici "non lo vedono come un lavoro ma come un divertimento". La Celentano l'ha bocciato: "Lo trovo scarso tecnicamente e che non abbia delle belle linee", ma l'intervento di Garrison è stato importante per far passare Giampaolo ai casting successivi: "Sei un po' un disastro e io sono specializzato nei disastri".Dunque Ylenia si aggiunge agli altri due cantautori già promossi: Edwyn e Emanuele Corvaglia (lo vedremo su Canale 5 sabato prossimo). Mentre Marta, che ha dedicato la vittoria al padre scomparso, si aggiunge al già titolare Nicolò.